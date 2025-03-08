В Госдуме призвали ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы перед 8 Марта. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил принять меры для снижения стоимости цветов и букетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии