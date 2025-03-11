Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Филиппова
    Это не жизнь начинает играть, а смерть стоит за спиной и в ускоренном ритме может коснуться плеча. С такими -то лекар..."Обилного питё". ...
  • МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
    А вам не кажется, что пора проверить муфтиев на лояльность к государственному строю? А то гавнецом стало попахиватьЗам муфтия из Рос...
  • Игорь Кузнецов
    Какие-то области останутся в нейтральной (внеблоковой) Украине и пусть в Раде примут Конституцию о конфедеративном ус...США передали Укра...

Пощёчина Трампу: Россия, Китай и Иран ответили как не ждали

Пощёчина Трампу: Россия, Китай и Иран ответили как не ждали

Царьград Фото: globallookpress.com 7 марта президент США Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность на своём втором сроке пригрозил России санкциями, что для многих стало чем-то вроде холодного душа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;, ты с какой целью вводишь в заблуждении, своих 148 007 подписчиков? Интересно как ты создал эту цифру&quot;...Так вот по теме,где: &quot;Пощёчина Трампу: Россия, Китай и Иран ответили как не ждали&quot;, кто слышал звук этой пощёчины, кроме тебя? Оказывается никто! Не ври 148 007 подписчикам!
Ответить
1 д.
наверх