Александр Ляшенко

Аноним по кличке "Новости, события, факты", ты с какой целью вводишь в заблуждении, своих 148 007 подписчиков? Интересно как ты создал эту цифру"...Так вот по теме,где: "Пощёчина Трампу: Россия, Китай и Иран ответили как не ждали", кто слышал звук этой пощёчины, кроме тебя? Оказывается никто! Не ври 148 007 подписчикам!