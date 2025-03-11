Царьград Фото: globallookpress.com 7 марта президент США Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность на своём втором сроке пригрозил России санкциями, что для многих стало чем-то вроде холодного душа.
Пощёчина Трампу: Россия, Китай и Иран ответили как не ждали
Комментарии
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Александр Ляшенко
Аноним по кличке "Новости, события, факты", ты с какой целью вводишь в заблуждении, своих 148 007 подписчиков? Интересно как ты создал эту цифру"...Так вот по теме,где: "Пощёчина Трампу: Россия, Китай и Иран ответили как не ждали", кто слышал звук этой пощёчины, кроме тебя? Оказывается никто! Не ври 148 007 подписчикам!
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