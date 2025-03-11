Слуцкий назвал атаку БПЛА на регионы России провокацией для срыва переговоров

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в беседе с RT массированную атаку БПЛА ВСУ на российские регионы и назвал это варварским терактом режима Владимира Зеленского.
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