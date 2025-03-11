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Слуцкий назвал атаку БПЛА на регионы России провокацией для срыва переговоров

Слуцкий назвал атаку БПЛА на регионы России провокацией для срыва переговоров

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в беседе с RT массированную атаку БПЛА ВСУ на российские регионы и назвал это варварским терактом режима Владимира Зеленского.

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