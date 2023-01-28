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Мухамадуллин о том, что не готов к НХЛ: «Я и не скрываю этого. Сам думаю, что начну сезон в фарме «Нью-Джерси»

Шакир Мухамадуллин готов начать следующий сезон в фарм-клубе «Нью-Джерси» в АХЛ.  – Совсем немного осталось до конца регулярного чемпионата.

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