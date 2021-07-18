Минаков: еще один поединок, и Махачев сможет биться за пояс UFC

Известный российский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вегасе.
Известный российский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вегасе.
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