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Минаков: еще один поединок, и Махачев сможет биться за пояс UFC

Минаков: еще один поединок, и Махачев сможет биться за пояс UFC

Известный российский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вегасе.

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