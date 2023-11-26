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Несекретные материалы

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Как распрограммировать бандеризированных?

Как распрограммировать бандеризированных?

Как распрограммировать бандеризированных? Ростислав Ищенко,  Как распрограммировать бандеризированных жителей Украины? Один из главных вопросов в преддверии победного окончания СВО звучит так: как возвращать в русскость миллионы обукраинившихся? Люди не верят в возможность быстрого и эффективного перепрограммирования бандеризированных.

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