Севмаш запустил судостроительную олимпиаду

В отборочном туре может принять участие любой российский школьник — с третьего по одиннадцатый классДесятая всероссийская олимпиада по судостроению, учредителем и организатором которой является предприятие ОСК Севмаш, проходит в два этапа в четырех возрастных категориях.
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