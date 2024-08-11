Вице-президент Ирана Зариф подаст в отставку из-за разногласий

Модест

Было бы странно, если бы его кандидатуры прошли в теократическом государстве. Бабы у них на уровне скота, а уж про всяких нацменов и заикаться не стОит. Как скажет аятолла, так и будет. Будь ты хоть четырежды вице-президент. И это наверное очень хорошо для Востока. Самые устойчивые страны Востока это монархии и теократии, что не скажешь про привнесённые с Запада "демократии".