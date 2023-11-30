Чемпионат Великобритании 2023: Ронни О’Салливан в 1/8 финала обыграл Милкинса в решающем фрейме

Ронни О’Салливан одержал победу в решающем фрейме и завершил матч против Роберта Милкинса в свою пользу, а Чжоу Юэлун с комфортом выиграл у своего кумира Джона Хиггинса в 1/8 финала на турнире UK Championship 2023, сообщает WST Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.