В России взыскали с Google 13 миллиардов рублей штрафов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с 2021 года с ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) 13,4 миллиарда рублей — это 40 процентов от общей суммы штрафов за нарушение законодательства РФ.
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