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Аргументы и Факты

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Эксперт Двилянский предупредил о схеме с «лишними» билетами на концерты

Эксперт Двилянский предупредил о схеме с «лишними» билетами на концерты

В разгар летнего концертного сезона мошенники все чаще пытаются продавать поддельные билеты через сайты-двойники, соцсети и мессенджеры, рассказал RT кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

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