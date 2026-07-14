Эксперт Двилянский предупредил о схеме с «лишними» билетами на концерты

В разгар летнего концертного сезона мошенники все чаще пытаются продавать поддельные билеты через сайты-двойники, соцсети и мессенджеры, рассказал RT кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.
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