Мартин Борман: агент Сталина?

10K прочитали Знаменитый агент Вертер, благодаря которому советская разведка уже весной 43-го обладала планом наступления немецких войск под Курском, остается загадочной личностью для историков отечественных и зарубежных спецслужб.
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