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Захарова: Россия неоднократно предупреждала об опасности и пагубности подтягивания Украины в НАТО, но Москву не хотели слышать

Захарова: Россия неоднократно предупреждала об опасности и пагубности подтягивания Украины в НАТО, но Москву не хотели слышать

Российская Федерация неоднократно предупреждала об опасности и пагубности подтягивания Украины в Североатлантический альянс, однако Москву не хотели слышать.

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