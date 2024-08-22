Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Закон о банках и банковском беспределе

Закон о банках и банковском беспределе

КВАДРАТУРА  КРУГА – Откройте! (громкий стук в дверь).– Кто там?– Вам одобрен кредит на один миллион рублей на выгодных условиях!– Мне не нужен кредит.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
Да и храниь не всегда выгодно. Вместо прибыли получаешь их реальную убыль в отличии от самого банка.
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1 д.
Владимир Фердман
Беспредел не только в банках, а в россии  во всех областях и в особенности в продуктах питания, фармацевтики и т.д.
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2 час.
Ирина Коновалова
Вы - счастливчик. А мне звонят.
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1 час.

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