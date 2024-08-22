Закон о банках и банковском беспределе

Anatoly Kiselev Да и храниь не всегда выгодно. Вместо прибыли получаешь их реальную убыль в отличии от самого банка.

Владимир Фердман Беспредел не только в банках, а в россии во всех областях и в особенности в продуктах питания, фармацевтики и т.д.