На Западе описали эффективное средство защиты от дронов ВСУ. Как российские военные борются с беспилотниками в зоне СВО?

Business Insider: ВС России успешно используют защитные экраны против БПЛА ВСУ Журналисты американского издания Business Insider описали средство защиты от беспилотников, которое используется в Российской армии.
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