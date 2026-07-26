Эксперт назвал три способа сохранить доход работающим пенсионерам

Одним из самых простых и надежных вариантов остается банковский вклад Работающие пенсионеры, которые планируют завершить трудовую деятельность, могут заранее создать дополнительный источник дохода, грамотно распорядившись своими накоплениями.
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