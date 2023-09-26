В новгородском лесу следователи нашли останки людей, уничтоженных фашистами в годы войны

Следователи-криминалисты Следственного управления СК РФ по Новгородской области во главе с его руководителем Николаем Супруном провели работы на месте, где в годы Великой Отечественной войны каратели уничтожили 253 мирных жителя деревень Бычково и .
Следователи-криминалисты Следственного управления СК РФ по Новгородской области во главе с его руководителем Николаем Супруном провели работы на месте, где в годы Великой Отечественной войны каратели уничтожили 253 мирных жителя деревень Бычково и .
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