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В новгородском лесу следователи нашли останки людей, уничтоженных фашистами в годы войны

В новгородском лесу следователи нашли останки людей, уничтоженных фашистами в годы войны

Следователи-криминалисты Следственного управления СК РФ по Новгородской области во главе с его руководителем Николаем Супруном провели работы на месте, где в годы Великой Отечественной войны каратели уничтожили 253 мирных жителя деревень Бычково и .

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