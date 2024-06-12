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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лестер» хочет назначить Поттера вместо Марески. Тренер сомневается из-за неопределенности с составом и возможного снятия очков (The Telegraph)

Как сообщает The Telegraph, Поттер является основным кандидатом «Лестера» на замену Энцо Мареске, который ранее возглавил «Челси».

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