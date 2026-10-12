14 историй и фото из жизни поваров, чьи рабочие смены пропитаны запахом сочных стейков

Повар, пожалуй, одна из самых творческих и в то же время физически тяжелых профессий в мире. Только представьте эту суету на кухне ресторана: в кастрюлях кипит наваристый бульон, жарящиеся на сковороде кусочки мяса источают запах, от которого слюнки текут, а в духовых шкафах покрываются хрустящей золотистой корочкой куры и утки.