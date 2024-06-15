Лидер южнокорейской оппозиции призвал к переговороам с КНДР

Обе Кореи должны сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность, возникшую в последнее время, заявил лидер оппозиции, глава «Демократической партии» Южной Кореи Ли Чжэ Мэн 15 июня в социальных сетях, сообщает агентство Yonhap.
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