Лидер южнокорейской оппозиции призвал к переговороам с КНДР

Обе Кореи должны сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность, возникшую в последнее время, заявил лидер оппозиции, глава «Демократической партии» Южной Кореи Ли Чжэ Мэн 15 июня в социальных сетях, сообщает агентство Yonhap.