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Газета.ру

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Актриса Светлана Камынина заявила, что пластиковые окна портят историческое кино

Актриса Светлана Камынина заявила, что пластиковые окна портят историческое кино

Актриса Светлана Камынина заявила «Пятому каналу», что пластиковые окна портят впечатления от исторического кино.

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