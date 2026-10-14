Депутат Госдумы IX созыва Светлана Бессараб рассказала, почему в России не удвоят добавку к пенсии после 70 лет.
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А еще можно дустом попробовать.