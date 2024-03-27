WarGonzo: Напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков два месяца готовили в Стамбуле

Natalija Osminina

Почему бы нет? В первый раз Лондон заманил Путина с СВО на Украину под предлогом, что в Гостомель привезли две грязные бомбы для Зеленского и Эрдогана, которые им завез Борис Джонсон. Сейчас тот же Лондон устроил теракт в Крокусе, чтобы заставить Путина "НАЧАТЬ" на Украине всерьез. В октябре 2021 года Эрдоган подписал "неформальный союз" с Борисом Джонсоном (представителем клана Лондона), чтобы вместе поделить Европу: Эрдогану пообещали всю южную Европу. Раз тогда Эрдоган был в связке с Борисом Джонсоном, значит, и сейчас может ему помогать. Всем надо спешить. экономика и Веикобритании и Турции падают катастрофично. Сейчас Борис Джонсон будет во второй раз предлагать Путину долю - тогда (перед СВО) он с барского плеча предлагал ему только Крым и ЛДНР. На этот раз Путину нужна вся Украина и плюс восточная Европа по 1990-ый год.