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WarGonzo: Напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков два месяца готовили в Стамбуле

WarGonzo: Напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков два месяца готовили в Стамбуле

Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация) перед нападением на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске проходили подготовку на территории Турции.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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2 час.
Natalija Osminina
Почему бы нет?  В первый раз Лондон заманил Путина с СВО на Украину под предлогом, что в Гостомель привезли две грязные бомбы для Зеленского и Эрдогана, которые им завез Борис Джонсон. Сейчас тот же Лондон устроил теракт в Крокусе, чтобы заставить Путина &quot;НАЧАТЬ&quot; на Украине всерьез.  В октябре 2021 года  Эрдоган подписал  &quot;неформальный союз&quot; с Борисом Джонсоном (представителем клана Лондона), чтобы вместе поделить Европу: Эрдогану пообещали всю южную Европу. Раз тогда Эрдоган был в связке с Борисом Джонсоном, значит, и сейчас может  ему помогать.  Всем надо спешить. экономика и Веикобритании и Турции падают катастрофично.   Сейчас Борис Джонсон будет во второй раз предлагать Путину долю - тогда (перед СВО) он с барского плеча предлагал ему только Крым и ЛДНР. На этот раз Путину нужна  вся Украина и плюс восточная Европа по  1990-ый год.
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2 час.

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