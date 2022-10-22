Мировое обозрение

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Хищный оскал пана Фердыщенко

Хищный оскал пана Фердыщенко

Обсуждение у меня в чате, да и не только у меня, темы нашествия украинских политиков и блогеров, назовём их пока так, в российское политико-информационное пространство беспокоит многих россиян, и градус дискуссии раз от раза всё более накаляется.

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