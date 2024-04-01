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Как живут популярные ведущие, которые в 2022 году спешно уехали из России

Как живут популярные ведущие, которые в 2022 году спешно уехали из России

Сегодня 187K прочитали Ольга Шелест начинала карьеру телеведущей на некогда популярном канале MTV.

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Комментарии
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Лев Добрый
Всех предателей родины надо отсечь от заработка в России, а те, кто продолжает их кормить из казны государства, посчитать госизменниками, с соответствующими выводами!👀👍👈
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19 час.

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