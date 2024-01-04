Когда включат свет в бибирево

Не включается свет в Бибирево? Узнайте о причинах и сроках устранения неисправности! Как правило, свет в Бибирево включается автоматически, но иногда могут возникнуть технические проблемы, из-за которых свет может не включаться.
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