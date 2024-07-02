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А на чём ездишь ты?

А на чём ездишь ты?

⁠⁠Недавно довелось подвезти коллегу до метро. Ехал я с работы, никого не трогал, вечер обещал быть интересным, жена, увлечённая астрономией, насмотрела, что вечером и ночью звездопад будет, а это означало поездку загород, какаушко, тёплый плед, свежий воздух и невероятное зрелище, не доступное простому горожанину.

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