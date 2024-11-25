В чем сила, Барт: французский философ о русском кино, советский поэт — о смехе

Юная британская исследовательница открывает Западу идеи русского авангарда, французский интеллектуал рассуждает о символике Эйзенштейна, советский концептуалист играет в детские сказки, а модная писательница отправляется в путешествие по стопам загадочной поэтессы начала XX века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии