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30 лучших метал-обложек 1980-х годов

30 лучших метал-обложек 1980-х годов

Пластинки, которые хотелось покупать за любые деньги одного оформления ради. Возможно, вы давно знаете, что на темном чердаке редакции MAXIM уже много столетий живет отдельный специальный редактор по хеви-металу.

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