Спрос бизнеса на страховки от терактов вырос после трагедии в "Крокусе"

В России почти вдвое вырос спрос бизнеса на страхование от терактов. После трагедии в "Крокусе" за такими полисами стали чаще обращаться промышленные предприятия и комплексы, где обычно размещаются гостиницы, офисы и магазины, пишут "Известия".