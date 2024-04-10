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  • Grandad
    Это не уксус, а 70% -ная уксусная кислота. В СССР продавалась в специальных треугольных бутылках, чтобы случайно не п...Школьница вылила ...
  • Eduard
    Очередной придурок!Избил и залил рот...
  • Eduard
    А вы говорите мигранты.Свои с ума сходят,изврощаются в убийствах!Избил и залил рот...

Спрос бизнеса на страховки от терактов вырос после трагедии в "Крокусе"

В России почти вдвое вырос спрос бизнеса на страхование от терактов. После трагедии в "Крокусе" за такими полисами стали чаще обращаться промышленные предприятия и комплексы, где обычно размещаются гостиницы, офисы и магазины, пишут "Известия".

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