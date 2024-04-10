Спрос бизнеса на страховки от терактов вырос после трагедии в "Крокусе"

В России почти вдвое вырос спрос бизнеса на страхование от терактов. После трагедии в "Крокусе" за такими полисами стали чаще обращаться промышленные предприятия и комплексы, где обычно размещаются гостиницы, офисы и магазины, пишут "Известия".
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