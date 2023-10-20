Станислав Поздняков: «Ситуация, которая сейчас сложилась вокруг российского спорта, будет иметь временный характер»

Глава Олимпийского комитета России принял участие в форуме «Россия – спортивная держава» в Перми. – Можно ли сказать, что даже наши оппоненты постепенно поворачиваются к России лицом? – На панельной сессии по международной повестке вы могли видеть и представителей западных государств.