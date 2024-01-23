В Иванове «Студенческий десант» стажировался в подразделении участковых уполномоченных полиции

Полиция проводит профориентационную, познавательную акцию для молодёжи «Студенческий десант». В рамках этого масштабного мероприятия ежедневно служба участковых уполномоченных полиции города Иванова принимает на однодневную стажировку студентов.
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