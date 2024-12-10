Александру Балуеву необходимо сделать срочную операцию

У 66-летнего актера Александра Балуева возникли серьезные проблемы со здоровьем. Артисту требуется операция по замене тазобедренного сустава, так как у него диагностировали крайнюю степень износа этой структуры.
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