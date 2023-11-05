РИА Новости: военные РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard у Авдеевки

Бойцы российской группировки войск "Юг" сорвали попытку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировать для ремонта немецкий танк Leopard, подбитый под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР).
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