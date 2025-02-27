Под Красноармейском в ДНР перехватили радиопереговоры командования ВСУ

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) осуществила перехват радиообмена между представителем командно-наблюдательного пункта, идентифицируемым позывным «Сигма», и командирами подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ), использующими позывные «Селезень» и «Качур».
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