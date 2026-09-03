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Аксаков: несмотря на все еще высокие ставки, рыночная ипотека в России постепенно оживает

Аксаков: несмотря на все еще высокие ставки, рыночная ипотека в России постепенно оживает

Глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») заявил, что несмотря на все еще высокие ставки рыночная ипотека в России постепенно оживает.

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