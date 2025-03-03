В Архангельской области потеплеет до +4 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, в регионе сегодня ожидается умеренный снегопад, а также гололёдСогласно прогнозу Северного УГМС, в регионе сегодня ожидается умеренный снегопад, а также гололёд Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду.
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