В Архангельской области потеплеет до +4 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, в регионе сегодня ожидается умеренный снегопад, а также гололёдСогласно прогнозу Северного УГМС, в регионе сегодня ожидается умеренный снегопад, а также гололёд Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду.