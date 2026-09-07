Задержание века! ФСБ, Центр «Э» МВД и спецназ Росгвардии взяли 4-х школьников, а настоящих преступников-мигрантов отпустили

Четверых школьников задержали с участием ФСБ, Центр «Э» МВД и спецназ Росгвардии — дело получило максимально серьёзную квалификацию.
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Это же позорище- русских пацанов обвинили чёрт знает в чём, а бородатые абреки, беспределящие, ухмыляются и аплодируют дикой, несовершенной системе, и закону, который, оказывается "что дышло"- куда хотят- туда и повернут те, кто на стороне инородцев в ущерб своим же славянам- так нас совсем не останется в угоду мигролюбам!
Это и есть предательство интересов РФ, этими службами, у неё в тылу.