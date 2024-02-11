Дмитрий Пулбере: «Не исключаю, что буду баллотироваться на парламентских выборах»

Хотя Дмитрий Пулбере известен общественности как бывший председатель Конституционного суда, он занимал на государственной службе несколько должностей – начиная с должности прокурора, имея за плечами 20-летний опыт работы, депутата парламента, и заканчивая должностью конституционного судьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии