Дмитрий Пулбере: «Не исключаю, что буду баллотироваться на парламентских выборах»

Хотя Дмитрий Пулбере известен общественности как бывший председатель Конституционного суда, он занимал на государственной службе несколько должностей – начиная с должности прокурора, имея за плечами 20-летний опыт работы, депутата парламента, и заканчивая должностью конституционного судьи.