Владельцы АО «Макфа» хотят выкупить свои акции у государства после конфискации

Они предложили мировое соглашение, в котором, помимо выкупа акций, предусмотрели ежегодное перечисление 1 млрд рублей на нужды СВОВладельцы АО «Макфа» предложили выкупить акции своей компании у государства.
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