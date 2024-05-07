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Владельцы АО «Макфа» хотят выкупить свои акции у государства после конфискации

Владельцы АО «Макфа» хотят выкупить свои акции у государства после конфискации

Они предложили мировое соглашение, в котором, помимо выкупа акций, предусмотрели ежегодное перечисление 1 млрд рублей на нужды СВОВладельцы АО «Макфа» предложили выкупить акции своей компании у государства.

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