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Царьград

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Путин и То Лам укрепляют торговлю переходом на нацвалюты

Путин и То Лам укрепляют торговлю переходом на нацвалюты

Россия и Вьетнам укрепляют торговые связи, переходя на национальные валюты для расчетов. Президент Владимир Путин обсудил этот шаг с вьетнамским лидером То Ламом, отметив удвоение темпов роста товарооборота между странами в первой половине текущего года.

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