Путин и То Лам укрепляют торговлю переходом на нацвалюты

Россия и Вьетнам укрепляют торговые связи, переходя на национальные валюты для расчетов. Президент Владимир Путин обсудил этот шаг с вьетнамским лидером То Ламом, отметив удвоение темпов роста товарооборота между странами в первой половине текущего года.