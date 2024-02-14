Визит в Москву из страны третьего мира — США

Я живу за 1500 км от кольцевой, ничуть не хуже ,чем на кольцевой! Единственно,нужно уровнять пенсии,чтоб не порвалась "резина" ,чтоб туда не рвались..

А

Александр24

Когда моя невестка-хохлушка сказала своим сёстрам на Украине, чтобы они прекратили при каждом разговоре вспоминать про унитазы, которых в России нет, так те нехотя, сквозь зубы, процедили, что в больших городах возможно унитазы и есть. И это бабки, родившиеся и прожившие большую часть жизни в СССР. Что уж тут говорить об остальных зомбированных хохлах - конечно они живут в шоколаде на фоне нашей беспросветной "нищеты" и переубедить их невозможно.