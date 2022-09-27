Глава ЛНР высказался о возможном принятии решения о введении военного положения на Донбассе

Глава ЛНР высказался о возможном принятии решения о введении военного положения на Донбассе

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что после проведения референдума в республике вполне может быть принято решение о введении военного положения на территории Донбасса.

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