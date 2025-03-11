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Царьград

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Система ПВО предотвратила атаку 33 БПЛА на Москву — Собянин

Система ПВО предотвратила атаку 33 БПЛА на Москву — Собянин

Количество сбитых под Москвой дронов достигло 33Беспилотники продолжают сбивать на подлете к русской столице.

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