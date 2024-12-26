Финансист Петрова объяснила, как не разориться в новогодние праздники

Финансовые кризисы являются серьёзным испытанием, избежать которого не удаётся никому. Потеря работы, неожиданные расходы или экономические потрясения могут разрушить даже хорошо организованный семейный бюджет.
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