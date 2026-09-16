Несовершеннолетний пермяк предстанет перед судом за покушение на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере и легализацию преступных доходов

В феврале 2026 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность одного из участников теневого наркошопа.
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