Иранист Фёдорова не ожидает изменений в политике Ирана в переходный период

Кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова заявила в беседе с RT, что не ожидает в ближайшее время изменений во внутренней и внешней политике Ирана.
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