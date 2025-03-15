Стоимость жилья может вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки

Global Look Press/Maksim Konstantinov Серьезное снижение требований к заемщикам по семейной ипотеке, которое в последнее время активно обговаривают власти, способно только привести к увеличению стоимости жилья.
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