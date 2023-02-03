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Мамиашвили о возвращении россиян на международные старты: «Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) найдет компромиссное решение в вопросе допуска россиян к международным стартам.

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