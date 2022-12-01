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«Рады вернуться в США»: принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Америку

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Соединенные Штаты в минувшую среду. Они проведут несколько дней в Бостоне: кульминацией визита принца и принцессы Уэльских станет вручение ими премии Earthshot Prize Awards, которое состоится уже в пятницу.

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